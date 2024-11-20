Винисиус не забил ни одного гола в семи матчах отборочного раунда к ЧМ

Нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реал» Винисиус Жуниор не забил ни одного гола в семи матчах отборочного раунда чемпионата мира — 2026 в Южной Америке. Сегодня, 20 ноября, Бразилия встречалась в матче 12-го тура отбора ЧМ-2026 с Уругваем. Команды играли на стадионе «Форте Нова Арене» в Салвадоре, Бразилия. Матч завершился ничьей со счётом 1:1.

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Винисиус провёл на поле весь матч, но результативными действиями не отметился. В текущем отборе на чемпионат мира он не забил ни разу в семи играх. Суммарно Винисиус забил 5 мячей в 37 играх за национальную команду.

Бразилия расположилась на пятом месте отборочного раунда ЧМ-2026 после 12 туров, имея в активе 18 очков. Уругвай с 20 очками находится на втором месте. Лидирует в квалификации Аргентина, на счету которой 25 очков.