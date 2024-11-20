Какой мы запомним сборную России — 2024

К команде почти нет вопросов, зато к РФС их достаточно.

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В начале года на «Чемпионате» вышел мой текст-пожелание сборной России на 2024 год. Там очень скромные просьбы, адресованные чиновникам РФС и национальной команде. Никаких излишеств, только база. Первая — матчи с достойными соперниками и заполнение всех международных окон. Вторая — как можно больше игр проводить в России и желательно в регионах. Третья — вызывать сильнейших. Потому что сборная должна быть про спорт, а не про рекорды.

Вчера команда Карпина сыграла дома с Сирией. Без Дзюбы в составе. Получается, частично пожелания реализованы?

Первая часть года: матч с Сербией, сорвавшийся Парагвай и тёплая Беларусь

Всё начиналось уж очень красиво — ещё в конце 2023-го РФС объявил о договорённости с Федерацией футбола Сербии о товарищеском матче в марте 2024-го. Потом чиновники добавили в этот список Парагвай — далеко не последнюю команду Южной Америки. А главное — обе встречи должны были пройти в Москве. Да, не в регионах, но сам факт приезда этих сборных говорил о многом.

Матч с Сербией сыграли на стадионе «Динамо». Сафонов, Головин, Захарян, Миранчук — все главные футболисты страны были на поле. Да и соперник привёз серьёзный состав. Правда, на 21-й минуте судья поломал интригу, удалив у гостей Гаича. Понятно, что соперник не стал рвать все свои части тела ради ничьей. Полетел вперёд, пропустил четыре. Естественно, сербы были не очень довольны результатом, однако атмосфера была крутейшей. Забытые ощущения международных матчей — и правда кайф.

Через несколько дней Россия должна была сыграть с Парагваем. Но произошёл теракт в «Крокусе», и массовые мероприятия попали под запрет. Логично, что в таких условиях проведение товарищеской встречи было невозможным. Поэтому Парагвай улетел из Москвы, однако договорённость сохранилась. Возможно, матч состоится в следующем году.

Следующий сбор команды прошёл летом. Но уже в мае пришла неожиданная новость: РФС заявил, что собирается организовать только один матч вместо двух, чтобы дать игрокам дополнительный отдых после сезона и перед стартом нового чемпионата. Прозвучало странно и неубедительно. Однако никто не спорил. В итоге Россия поехала в Минск, где команду очень тепло встретили. И даже болели в основном за россиян. Которые закинули четыре мяча белорусам, а потом — нырнули в отпуск. До следующий паузы в сентябре.

Осень: странный выезд во Вьетнам, провал в октябре и 11 мячей Брунею

Летом — Евро-2024, так что следующее международное окно наступило осенью. И здесь РФС устроил первый серьёзный сюрприз, договорившись о международном турнире во Вьетнаме. Со слов чиновников, это был оптимальный вариант для сборной, так как соперники уже согласовали свои матчи и не были готовы лететь в Москву.

Первый матч прошёл с Вьетнамом — тяжёлое поле, непривычный климат и всё остальное не стали препятствием для трёх мячей в чужих воротах. Дальше готовились к Таиланду, но в регион прилетел тайфун. Так что встречу решили отменить, чтобы ветер не унёс с собой ещё и футболистов. Здесь тоже скорее форс-мажор. Хотя выбирать такую локацию для проведения встречи в принципе было странно.

А дальше самое интересное — пауза в октябре и ни одного матча. РФС хотя бы честно признался, что никого не нашёл. Да, до последнего момента были переговоры с Федерацией футбола Пакистана, породивщие мем «люди из Пакистана», но в итоге никто не приехал. Хотя несколько дней тренировок прошли.

И наконец ноябрь, где РФС не повторил ошибку. Матч с уж очень слабым Брунеем (зато очки шли в рейтинг ФИФА), которому закатили 11. И Сирия, которой забили четыре.

Но давайте напоследок к тем самым пожеланиям.

Первое — из достойных соперников у России была только Сербия. Да, с натяжкой сюда можно привязать Беларусь, но только из-за искренней симпатии к её народу. Из 10 потенциальных матчей команда пропустила пять — два по форс-мажорным обстоятельствам. Два — из-за невозможности найти соперника. И ещё один — по своей воле, за это огромный дизлайк.

Второе — бо́льшая часть матчей прошла в России (3). По одной игре в Москве, Краснодаре и Волгограде. Но зачем было тащить сборную во Вьетнам, ответа до сих пор нет.

Третье — вызов сильнейших. Здесь к Карпину хоть порой и возникали локальные вопросы, однако в целом сам тренер всегда был за то, чтобы формировать команду из лучших. Поэтому каждый раз в сборную приезжали футболисты из европейских лиг. Даже во Вьетнам полетел тот же Сафонов. При этом Дзюбы в национальной команде нет.

Ведь она не для рекордов.