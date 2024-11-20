Сборная России показывает лучшую сухую победную серию в мире

Сборная России на сегодняшний момент демонстрирует лучшую серию по победным матчам, в которых команда не пропускает мячей. Об этом пишет «Чемпионат.com».

19 ноября в рамках ноябрьского сбора подопечные Валерия Карпина провели товарищеский поединок с национальной командой Сирии, который завершился со счетом 4:0. За несколько дней до этого российские футболисты разгромили Бруней — 11:0, одержав самую крупную победу в своей истории.

А всего сборная России выиграла шесть матчей подряд с общим счетом 34:0 — это лучшая сухая победная серия в мировом футболе среди сборных на данный момент. Команда не пропускает с осени 2023 года. За это время также были сыграны матчи со сборными Кубы (8:0), Сербии (4:0), Белоруссии (4:0) и Вьетнама (3:0). Каждый из поединков носил статус товарищеского.

Союз европейских футбольных ассоциаций выпустил официальный циркуляр в преддверии жеребьевки европейского отборочного турнира чемпионата мира — 2026, согласно которому Россия не сможет сыграть в отборе на ЧМ-2026.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.