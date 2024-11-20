Сенсации и провалы Лиги наций

В группах А всё логично, а вот ниже — гораздо интереснее. Подводим итоги.

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Групповой этап Лиги наций — всё. Изучаем положение команд и рассказываем, кто сыграет в плей-офф, кто — в стыковых матчах, а кто поднялся или опустился в другой дивизион.

Лига А

Группа 1

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Португальцы хорошо проявили себя на групповом этапе — четыре победы, две ничьих. Они досрочно обеспечили себе первое место и выход в плей-офф Лиги наций. Туда же и попали хорваты, опередившие шотландцев на одно очко. Британская сборная боролась в каждом матче, однако не поднялась выше третьего места. А вот поляки одержали всего одну победу и покинули Лигу А.

Группа 2

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Судьбу первого места в этом квартете решили дополнительные показатели. Французы и итальянцы набрали одинаковое количество очков и обменялись победами с одинаковым счётом — 3:1. В итоге команда Дидье Дешама опередила соперника по разнице мячей. Обе команды оказались в плей-офф, а вот бельгийцы едва не покинули элитную группу напрямую. Команда Доменико Тедеско тоже опередила Израиль только по дополнительным показателям.

Группа 3

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Германия не испытала больших проблем и спокойно заняла первое место. Теперь её, как и Нидерланды, ждут матчи плей-офф. Венгры не поднялись выше третьего места, хотя ни разу не проиграли на своём поле. Сборная Боснии и Герцеговины покидает элитный дивизион.

Группа 4

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Испанцы набрали 16 очков из 18 возможных. Они пропустили всего четыре мяча и досрочно обеспечили себе первое место в группе. Любопытно, что только сербам удалось отобрать очки у лидера группы. Швейцарская сборная хорошо проявила себя на чемпионате Европы, однако полностью провалилась в Лиге наций. Команда Мурата Якина не одержала ни одной победы и вылетела в Лигу В. Датчане тоже попали в плей-офф, а сербов ждут стыковые матчи.

Итог

Португалия, Франция, Германия и Испания будут сеяными командами при жеребьёвке плей-офф. Хорватия, Италия, Нидерланды и Дания — несеяными. Шотландию, Сербию, Венгрию и Бельгию ждут стыковые матчи за право играть в Лиге А. Польша, Израиль, Швейцария и Бельгия вылетели в Лигу В.

Лига В

Группа 1

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Эта группа получилась достаточно ровной. До последнего тура было непонятно, кто какое место займёт. В итоге чехи всё-таки опередили всех остальных и вернулись в элитный дивизион. Стартовавшие с двух побед грузины оказались только на третьем месте. Теперь их ждут стыковые матчи за право остаться в Лиге В.

Группа 2

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Англичане набрали 15 очков из 18 возможных и, по сути, попрощались с Ли Карсли. С нового года у сборной Англии будет новый тренер — Томас Тухель. Грекам не хватило совсем чуть-чуть, чтобы оставить соперника без первого места. Они уступили англичанам только по дополнительным показателям. Финляндия начнёт новый розыгрыш Лиги наций в Лиге С.

Группа 3

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Сборная Казахстана оказалась не готова к борьбе в Лиге B. Мало того, что команда Станислава Черчесова проиграла пять матчей из шести, так ещё и не забила ни одного мяча. Нереально рассчитывать на хороший результат с такими цифрами. Норвежцы выиграли группу и получили повышение в классе. Австрийцы отстали от них всего на два очка.

Группа 4

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Четвертьфиналист Евро-2024 проиграл в заключительном туре и лишился шанса попасть в Лигу А напрямую. Турки пропустили вперёд валлийцев, которые опередили соперника всего лишь на одно очко. А вот сборная Черногории покидает дивизион, несмотря на победу в заключительном матче.

Итог

Чехия, Англия, Норвегия и Уэльс получили место в Лиге А. Украина, Греция, Австрия и Турция сыграют в стыковых матчах за право выступить в Лиге А. Их соперниками будут Шотландия, Сербия, Венгрия и Бельгия. Словения, Грузия, Исландия и Ирландия будут рубиться за сохранение места в Лиге В, а Албания, Финляндия, Казахстан и Черногория вылетели в Лигу С.

Лига С

Группа 1

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Не попавшие на Евро-2024 шведы прекрасно проявили себя в Лиге наций. Команда набрала 16 очков из 18 возможных и заняла первое место в группе. Словаки отстали от соперника на три очка, хотя тоже мечтали о повышении в классе. Правда, у них ещё есть возможность сделать это через стыковые матчи. Сборная Азербайджана не одержала ни одной победы и вылетела в Лигу D.

Группа 2

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Таблица этой группы ещё не обрела окончательный вид. Дело в том, что игра Румыния — Косово была остановлена после того, как футболисты гостей ушли с поля. Они пожаловались на кричалки в поддержку Сербии. В ближайшее время УЕФА вынесет вердикт по этому матчу. Литва точно вылетела в Лигу D. Румыния, скорее всего, сыграет в Лиге В.

Группа 3

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Белорусы проиграли один раз, однако заняли всего лишь третье место. Таким образом, команда начнёт и новый розыгрыш Лиги наций в Лиге С. Любопытно, что три сборных из четырёх забили по три мяча. И только Северная Ирландия отличилась 11 раз и заняла первое место.

Группа 4

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Сборная Армении стартовала с победы над Латвией (4:1), но не смогла побороться за первое место в группе. Более того, она набрала всего одно очко в двух матчах с Фарерскими островами. Однако у Армении ещё есть шанс на повышение через стыковые матчи. Сборная Северной Македонии уверенно заняла первое место, а Латвия вылетела в Лигу D.

Итог

Швеция, Северная Ирландия и Северная Македония поднялись в Лигу В. Словакия, Болгария и Армения сыграют в стыковых матчах за право выступить во втором дивизионе. Азербайджан и Литва вылетели в Лигу D, а Латвию и Люксембург ждут стыковые матчи. Если проиграют, то окажутся в низшем дивизионе.

Лига D

Группа 1

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Сборная Сан-Марино получила повышение в классе. Две победы в четырёх матчах, семь очков, первое место. Как вам такое? Команда опередила Гибралтар всего лишь на одно очко. Вторую команду группы теперь ждут стыки за право сыграть в Лиге С.

Группа 2

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Молдавия сохранила первое место в группе и сыграет в Лиге С. А сборную Мальты ждут стыки.