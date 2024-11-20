В СМИ назвали преемника Салаха в «Ливерпуле»

Египетский нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш назван преемником известного египтянина вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Об этом сообщает швейцарский журналист Марсель Райт из немецкого издания Bild.

По информации источника, Мармуш с высокой долей вероятности должен перейти в мерсисайдский клуб летом 2025 года. Сам футболист в восторге от идеи поиграть за одну команду с Салахом или, в случае неудачи продления его контракта, стать преемником легенды Египта в команде Арне Слота.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Омар Мармуш делит первое место в списке бомбардиров с нападающим «Баварии» Гарри Кейном. Оба игрока забили 11 мячей в 10 матчах турнира.