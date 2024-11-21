Экс-тренер сборной России: неудачи в Казахстане повлияют на будущее Черчесова

Экс-тренер сборной России Александр Тарханов высказался о возможности возвращения в московский «Спартак» возглавляющего национальную команду Казахстана Станислава Черчесова.

«Мы можем увидеть Черчесова в российском клубе после работы в сборной Казахстана. Профессиональные качества у него хорошие, что он доказывал в сборной России, Венгрии и Польше. Хотя в последних работалось легче, потому что «Ференцварош» и «Легия» и до него становились чемпионами», — цитирует специалиста Legalbet.

Тарханов подчеркнул, что Черчесов вполне может вернуться и в «Спартак», ведь десятикратные чемпионы России видят, как он работает в других клубах и сборных. Но говорить о дальнейшем месте работы специалиста можно будет только после его ухода из Казахстана. При этом результаты работы с этой сборной могут оказать негативное влияние на перспективы тренера.

Под руководством Черчесова сборная Казахстана заняла последнее место в своей группе в Дивизионе Б Лиги наций УЕФА, набрав одно очко, пропустив 15 мячей и не забив при этом ни одного.

Во время своей профессиональной карьеры Черчесов дважды приходил в «Спартак» как игрок, а еще работал главным тренером команды в 2007 и 2008 годах.