«На него молятся болельщики». Семшов выделил лидера «Спартака»

Известный российский экс-футболист Игорь Семшов высказался и вингере «Спартака» Тео Бонгонда. Он назвал его одним из лидеров красно-белых и отметил, что именно на этого футболиста «молятся» многие фанаты клуба. По мнению Семшова, в успешной игре Бонгонда есть заслуга главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

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«Станкович пришёл и раскрепостил Тео. Может, какие‑то внушения сделал. Сейчас мы видим того футболиста, на которого, наверное, молятся многие болельщики. Потому что он забивает и отдаёт в последних матчах. Действительно ярко играет, практически стал лидером команды», — сказал Игорь Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В текущем сезоне Бонгонда сыграл за «Спартак» 14 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Красно-белые идут на пятом месте в РПЛ.