Назван еще один топовый соперник сборной России

Президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо заявил, что достигнута договоренность с Российским футбольным союзом о проведении товарищеского матча между национальными сборными в 2025 году. Его слова приводит Sport24.

«Переговоры с РФС продолжаются. Есть договоренности организовать товарищеский матч сборных Уругвая и России на территории РФ в ноябре следующего года. Однако никакие документы и соглашения не подписаны», — сказал Алонсо.

Сборная Нигерии в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) располагается на 14-м месте. Сборная России идет на 34-й позиции.

18 ноября менеджер по организации матчей Футбольной федерации Нигерии Хайро Пачон также заявил, что нигерийские футболисты могут провести товарищеский матч с национальной командой России в 2025 году.

Российские сборная и клубы проводят только товарищеские матчи с момента отстранения от международных турниров. Национальная команда, которой руководит Валерий Карпин, в рамках ноябрьского сбора сыграла матч с Брунеем и одержала победу со счетом 11:0, а 19 ноября обыграла Сирию — 0:4.