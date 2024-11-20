Михаилу Шуфутинскому подарили клубную футболку «Крыльев Советов»
Российскому исполнителю Михаилу Шуфутинскому подарили форму футбольного клуба «Крылья Советов», сообщает пресс‑служба самарской команды.
В самарской Филармонии состоялся концерт Шуфутинского и после выступления футболисты «Крыльев Советов» Максим Витюгов и Роман Евгеньев подарили артисту клубную футболку «Крыльев» с номером 3 (в честь песни «Третье сентября»).
В свою очередь музыкальный исполнитель пожелал удачи команде в предстоящей игре с «Ахматом».
Матч 16‑го тура МИР РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат» пройдет в Самаре в воскресенье, 24 ноября. Игра начнется в 14:00 (мск).
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