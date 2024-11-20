Михаилу Шуфутинскому подарили клубную футболку «Крыльев Советов»

Российскому исполнителю Михаилу Шуфутинскому подарили форму футбольного клуба «Крылья Советов», сообщает пресс‑служба самарской команды.

© ПФК «Крылья Советов»

В самарской Филармонии состоялся концерт Шуфутинского и после выступления футболисты «Крыльев Советов» Максим Витюгов и Роман Евгеньев подарили артисту клубную футболку «Крыльев» с номером 3 (в честь песни «Третье сентября»).

В свою очередь музыкальный исполнитель пожелал удачи команде в предстоящей игре с «Ахматом».

Матч 16‑го тура МИР РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат» пройдет в Самаре в воскресенье, 24 ноября. Игра начнется в 14:00 (мск).

Прямую трансляцию матча смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.