Футболист сборной России рассказал, на что тратит полумиллиона рублей в день

Футболист «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой рассказал о своих ежемесячных тратах. Его слова приводит Metaratings.

Мостовой заявил, что тратит более полумиллиона рублей в месяц.

«Я только в первый день месяца сумму даже больше трачу, чтобы родителям отправить, семье перевести, кредиты оплатить и так далее», — сказал он, добавив, что у него есть несколько небольших бизнесов.

В текущем сезоне Мостовой провел за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах. В них он забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

Ранее также Евгений Латышонок, одноклубник Мостового, заявил, что если бы он жил один, то ему было бы достаточно 30 тысяч в месяц. Вратарь отметил, что мог бы всегда питаться едой с базы клуба.