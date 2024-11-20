Миранчук рассказал о различиях чемпионатов США и России

Чемпионат Главной лиги футбола (MLS) отличается от Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) техническим оснащением и интенсивностью. Такое мнение ТАСС высказал российский полузащитник "Атланты" Алексей Миранчук.

"Я считаю, что чемпионаты MLS и РПЛ разные. Это касается технического оснащения, интенсивности, физических данных. Каждый чемпионат больше направлен в свою сторону. MLS - непростой чемпионат, как может показаться по счетам в играх. Ну и просто другой", - сказал Миранчук.

Миранчук перешел в "Атланту" из итальянской "Аталанты" в июле 2024 года. В 13 матчах он забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.