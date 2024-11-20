Стало известно, сколько стран выступают за возвращение России на турниры

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что шансы попасть на чемпионат Европы — 2028 у сборной России выше, чем на чемпионат мира — 2026.

Его слова приводит «РБ Спорт».

«Несмотря на то, что чемпионат Европы будет проходить в Англии и Ирландии, есть шансы попасть. Какие страны против России? Могу сказать так — от 60 до 70 процентов стран выступают за возвращение сборной России к официальным турнирам», — заявил он.

Союз европейских футбольных ассоциаций выпустил официальный циркуляр в преддверии жеребьевки европейского отборочного турнира чемпионата мира — 2026, согласно которому Россия не сможет сыграть в отборе на ЧМ-2026.

В РФС рассказали об изменении отношений с УЕФА

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.