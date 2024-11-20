Генсек РФС ответил, сколько получают футболисты за вызов в сборную России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что футболисты получают деньги за вызов в сборную России. Однако он подчеркнул, что это чисто символическая сумма, несопоставимая с клубными зарплатами игроков. По словам Митрофанова, каждый футболист за вызов в сборную получает намного меньше пяти тысяч долларов.

© Чемпионат.com

«Каждый футболист, который вызывается в национальную команду, получает выплату, но это символическая сумма. Премиальные в период отсутствия официальных соревнований не выплачиваются. Эта сумма меньше $ 5 тыс.? Конечно, очень сильно меньше. Повторю, это символическая сумма — она несопоставима с зарплатами футболистов», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Накануне сборная России провела два товарищеских матча — с Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).