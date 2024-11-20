Вратарь «Акрона»: мне Дзюбы и так хватает, еще и интервью смотреть — с ума сойти

Голкипер тольяттинского «Акрона» Сергей Волков прокомментировал резонансное интервью нападающего Артёма Дзюбы. Он признался, что не смотрел интервью своего одноклубника, потому что от такого количества разговоров Дзюбы можно сойти с ума.

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«Интервью Дзюбы не смотрел, только отрывки попадались. Артём любит много разговаривать и шутить. Мне его и так хватает, а ещё и интервью смотреть — с ума сойти можно», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Артём Дзюба пополнил состав «Акрона» в последние дни летнего трансферного окна. Он стал одним из лидеров команды в сезоне-2024/2025.