Дзюба назвал великолепной реакцию на свое резонансное интервью

Артём Дзюба назвал великолепной реакцию на своё резонансное интервью
Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба оценил реакцию на своё большое интервью, которое было опубликовано на прошлой неделе.
«Какая реакция была на интервью? Великолепная!» — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».
36-летний Артём Дзюба пополнил состав «Акрона» в последние дни летнего трансферного окна. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий провёл семь матчей, в которых забил два мяча и оформил три голевые передачи. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Предыдущим клубом Дзюбы был московский «Локомотив», который он покинул в мае 2024 года после завершения срока контракта.