«Краснодар» хочет купить защитника «Рубина»

«Краснодар» готов заплатить отступные за левого защитника «Рубина» Илью Рожкова, сообщил legalbet.

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При этом «Рубин» готов улучшить условия контракта, чтобы сохранить 19-летнего воспитанника в команде. Действующий контракт Рожкова с казанским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В 16 матчах этого сезона Рожков забил два гола, сделал одну результативную передачу и заработал три желтые карточки. В среднем за матч РПЛ он делает 1,8 перехвата, 1,9 отбора, два выноса и 3,6 возврата мяча. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,2 миллиона евро.

После 15 туров «Рубин» с 19 очками занимает седьмое место в РПЛ.