«Зенит» ведет переговоры с Далером Кузяевым.

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По информации инсайдера Ивана Карпова, 31-летний полузащитник «Гавра» с вероятностью 60-70% уже зимой вернется в петербургский клуб.

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 по 2023 годы. Последние полтора сезона россиянин провел во французском «Гавре».

Ранее сообщалось, что у «Гавра» есть финансовые проблемы, исправить ситуацию могут продажи игроков зимой.

В текущем сезоне Лиги 1 сыграл в 9 матчах, выйдя в старте в трех из них. На его счету 1 гол.