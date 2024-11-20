Глушаков рассказал о переговорах по возможному назначению в «Химки»

Бывший полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о возможном назначении в молодежную команду подмосковного клуба.

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Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram‑канале сообщал, что Глушаков возглавит молодежную команду «Химок».

— Пока к руководству вопросы. Приедем и обсудим. Переговоры уже были: общались, и были пункты в контракте, — цитирует Глушакова «Чемпионат».

Глушаков летом перешел в «Химки» и провел за команду восемь матчей. В октябре стало известно, что футболист заключил соглашение с медийным клубом СКА из Ростова‑на‑Дону, при этом его контракт с подмосковным клубом по‑прежнему действует.

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