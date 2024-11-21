Орлов: «Зенит» сейчас получает компенсацию за то, что недополучил в СССР

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение по поводу финансовой поддержки «Зенита» «Газпромом» и шести чемпионских титулах сине-бело-голубых подряд.

© Спорт день за днем

«При Союзе московские команды забирали игроков со всей страны. ЦСКА загонял в армию лучших молодых футболистов. Динамовские команды — это тоже армейская служба. А как профсоюзным клубам существовать и с ними конкурировать? Только «Спартак» как-то умудрялся. Ленинград многие десятилетия был великим городом с областной судьбой. И теперь «Зенит» получает компенсацию за то, что недополучил в СССР», — приводит слова Орлова «Чемпионат».

Сегодня, 21 ноября, «Зенит» отмечает 40-летие первого чемпионства. Во времена СССР «Зенит» становился чемпионом страны один раз – в 1984 году. Кроме того, зенитовцы выигрывали Кубок СССР в 1944 году и Кубок сезона СССР (сейчас Суперкубок страны) в 1985-м.

В данный момент «Зенит» является десятикратным чемпионом России, пятикратным обладателем Кубка России, девятикратным обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА 2007/08 и Суперкубка УЕФА 2008.

После 15 туров «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 36 очками. Лидирует «Краснодар» с 37 очками.