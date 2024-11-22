Карпин допустил, что весной будут игры с соперниками уровня сборной Сербии

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал о возможных соперниках национальной сборной в мартовскую паузу. По словам Карпина, Россия может сыграть с командой уровня Сербии, но на данном этапе утверждать, что это обязательно случится, невозможно.

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— В РФС говорят, что собираться национальной команде надо для того, чтобы люди видели, что она существует.

— Вот, увидели с Брунеем. Говорите, это не показатель уровня сборной? Открытая тренировка тоже не показатель.

— Что тогда показатель?

— В данной ситуации — игры с Сербией, с Камеруном. Но пока нет такой возможности. РФС делает всё возможное, чтобы соперники были сильнее.

— У вас есть понимание, что весной игры с такими соперниками будут?

— Возможно, да. Никто пока наверняка не знает, — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

19 ноября состоялся товарищеский матч между сборными России и Сирии. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.

С конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.