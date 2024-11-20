Генич рассказал, в чем проявляется наследие Каттани в «Спартаке»

Известный спортивный комментатор и журналист Константин Генич оценил наследие спортивного директора Луки Каттани в «Спартаке». Итальянский специалист был уволен из московского клуба летом 2022 года. Однако плоды его работы присутствуют в составе красно-белых до сих пор, считает Генич.

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