Сборной Косова по футболу засчитали техническое поражение в матче Лиги наций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) засчитал техническое поражение сборной Косова в матче пятого тура Лиги наций с командой Румынии. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Встреча проходила 15 ноября в Бухаресте. В компенсированное время матча при счете 0:0 игроки сборной Косова ушли в подтрибунное помещение. Болельщики в это время скандировали кричалки в поддержку Сербии. Встреча не была доиграна.

Федерация футбола Косова оштрафована на €6 тыс. за ненадлежащее поведение команды. Румынскую федерацию футбола в сумме оштрафовали на €130 тыс. за неуважение к гимну, использование лазерных указок, блокировку проходов на стадионе, бросание посторонних предметов на поле, провокационные кричалки и расистское и дискриминационное поведение болельщиков. Сборная Румынии должна будет провести следующий домашний матч без зрителей.

В сентябре 2023 года в матче отборочного турнира чемпионата Европы между этими сборными румынские болельщики продемонстрировали на трибуне баннер с сербским флагом, на котором была изображена надпись "Косово - это Сербия". Тогда матч был остановлен, а по истечении порядка 45 минут команды вышли на поле и доиграли встречу. Игра завершилась победой румынской сборной со счетом 2:0. УЕФА позднее наказал сборную Румынии проведением домашнего матча без зрителей.

В группе 2 лиги С сборная Косова набрала 12 очков и заняла вторую строчку в турнирной таблице. Команда поборется за выход в лигу В в стыковых матчах. Румынские футболисты с 18 очками заняли первое место и в следующем розыгрыше турнира выступят в лиге В.