Андреев: «Оренбург» по составу не соответствует 16‑му месту в РПЛ

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев оценил турнирное положение команды, а также высказался о перспективах клуба.

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После 15 туров «Оренбург» с 8 очками занимает последнее, 16‑е место в турнирной таблице РПЛ.

— Какому месту по составу соответствует «Оренбург»?

— Я в отношении «Оренбурга» не могу быть объективным (смеется). Но точно не 16‑му месту.

— «Оренбург» и «Ахмат» до последнего тура будут бороться за место в РПЛ?

— Сложно сказать. Впереди еще зимнее (трансферное) окно, там каждая команда сработает по‑своему. И непонятно, что будет с тренерами. Если тот же «Оренбург» усилится, то картина будет другой, — цитирует Андреева Metaratings.ru.

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