Легионер клуба РПЛ не понял любовь русских к борщу

Словенский защитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород» Свен Шоштарич Карич рассказал, какие блюда русской кухни ему удалось попробовать. Слова легионера приводит «РБ Спорт».

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Карич признался, что не понимает, почему русские так любят борщ.

«Нормальный, обычный суп», — заявил он, добавив, что это блюдо, а также сырники им дают на базе.

Кроме того, Карич поделился, что рестораны в Словении лучше, чем в России.

«Дом всегда лучше любого места за границей. Хотя в целом российская кухня чем-то похожа на словенскую и сербскую. Я скучаю по еде, которую готовит моя мама, — это лучшее, что пробовал», — отметил футболист.

Карич выступает за «Пари НН» с сентября 2024 года. В составе команды он провел шесть матчей в РПЛ и забил один мяч.