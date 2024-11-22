Глава РФС назвал возможный результат сборной России на Евро-2024

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал результат, который могла бы показать сборная страны на чемпионате Европы 2024 года в случае допуска команды до турнира. Его слова приводит «Матч ТВ».

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По мнению функционера, россияне без проблем вышли бы из группы.

Евро-2024 прошел в Германии минувшим летом. Победу на турнире одержала сборная Испании.

Россия не была допущена до отбора в финальную часть чемпионата Европы. Команда отстранена от всех международных соревнований с весны 2022 года.