«Рубин» поиздевался над Смоловым, у которого украли часы за 8 млн рублей

Казанский "Рубин" в своем Telegram-канале пошутил над российским нападающим "Краснодара" Федором Смоловым, у которого во время матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Казани пропали часы.

Казанский клуб сперва опросил игроков команды о их любимых часах, опубликовав соответствующее видео, а затем пообещал устроить розыгрыш часов среди владельцев абонементов.

"22 ноября в Казани пройдет розыгрыш часов. Если у вас есть желание выиграть их, приходите на матч "Рубин" - "Акрон". Без вознаграждения. Полная анонимность не гарантирована", - указано в Stories Instagram.

Данная публикация является аналогией на пост Смолова.

"10 ноября в Казани у меня были украдены часы. Если у вас есть любая полезная информация, пишите в Telegram-канал. За вознаграждение. Полная анонимность гарантирована", — написал Смолов.

Изначально о краже написал журналист Максим Алланазаров. Отмечалось, что футболист оставил часы в шкафчике, отлучился на некоторое время; когда он вернулся, часов уже не было. Сотрудники стадиона посмотрели камеры, но не нашли ничего подозрительного. Стоимость украденной вещи оценивается в 7-8 млн рублей.

Встреча "Рубина" и "Краснодара", которая прошла 10 ноября, завершилась со счетом 1:1.