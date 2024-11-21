Футболиста «Спартака» дисквалифицировали на один матч Кубка России

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал защитника московского "Спартака" Олега Рябчука на один матч Фонбет - Кубка России. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

5 ноября "Спартак" дома уступил "Ростову" со счетом 0:1. Рябчук был удален на 86-й минуте игры.

"Мы рассмотрели удаление Рябчука в матче с "Ростовом", он сам лично присутствовал на заседании. Посмотрели видео, послушали его, он полностью согласен с тем, что нарушал правила. Он не успел выполнить технический прием и попал в ногу сопернику. Мы учли, что у него не было санкций, учли все положительные качества: извинился перед соперником, не было травмы", - отметил Григорьянц.

"Рябчук дисквалифицирован на два матча, один из них условный. Испытательный срок - год", - резюмировал он.

Ответный матч между "Ростовом" и "Спартаком" пройдет 27 ноября и начнется в 20:30 мск.