Стало известно, сколько игроки сборной России получат за матчи с Брунеем и Сирией

Футболисты сборной России, принявшие участие в учебно-тренировочном сборе в ноябре, получат по 220 тыс. рублей, пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Журналисты пояснили, что до перевода расчетов в рубли футболистам за приезд на сбор национальной команды полагались выплаты в размере 3 тыс. евро. Затем было принято решение отойти от этого порядка.

В рамках этого сбора национальная команда провела два товарищеских поединка — сначала коллектив в Краснодаре со счетом 11:0 разгромил Бруней, после чего в Волгограде обыграл сборную Сирии со счетом 4:0.

«Сборная России проявила к нам уважение». Тренер сборной Брунея поблагодарил Карпина

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

В этом году сборная России больше не проведет матчей. В следующем году команда может сыграть с несколькими сборными из Латинской Америки.