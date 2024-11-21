«Ювентус» интересуется нападающим «Байера» Шиком

Туринский «Ювентус» интересуется чешским нападающим «Байера» Патриком Шиком, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По данным издания, «Ювентус» хочет взять форварда в аренду и, возможно, включить опцию выкупа. Руководство итальянской команды привлекает невысокая зарплата Шика и универсальность форварда.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Шик провел восемь матчей и забил один гол.

«Ювентус» в 12 матчах чемпионата Италии набрал 24 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.