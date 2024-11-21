Холанд высказался о возможном продлении контракта гвардиолы с «Ман Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд выразил надежду на то, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола продлит контракт с клубом.

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«Я надеюсь, что Пеп Гвардиола продлит контракт с «Ман Сити». Он был очень важен для меня в первые два с половиной года. Надеюсь, он останется подольше. Мне очень нравится Пеп, и надеюсь, что я ему тоже!» — приводит слова Холанда Daily Mail.

Напомним, Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне норвежец принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил 15 голов.