Газзаев: Карпин обязан был пойти навстречу Дзюбе

Главный тренер сборной России Валерий Карпин должен был вызвать нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу на товарищеские матчи с Брунеем (11:0) и Сирией (4:0). Такое мнение высказал в комментарии kp.ru бывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев.

«Я абсолютно согласен. Я думаю, что он Брунею, как минимум, два-три мяча бы забил. Дзюба сделал много для российского футбола. Я считаю, что главный тренер должен был и обязан был пойти ему навстречу», — заявил Газзаев.

Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место по количеству голов за сборную России — оба забили по 30 мячей.

Дзюба в составе сборной России — участник чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов и чемпионата мира 2018 года. Вызовы в национальную команду он перестал получать с 2021 года, когда на место главного тренера сборной пришел Валерий Карпин, с которым у него был давний конфликт.

Дзюба ранее признался, что хотел бы сыграть за российскую национальную команду.

«Я не в том положении, чтобы сейчас выпендриваться. Поехал бы. Для меня вызов в сборную — это действительно огромная честь. Когда меня спрашивают, по чему ты больше всего скучаешь в футболе, отвечаю: по гимну своей страны», — заявил он.