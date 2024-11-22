Карпин: я и Мостовой не обыграли бы Бруней

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова бывшего футболиста «Спартака» и «Сельты» Александра Мостового, который заявил, что национальная команда России обыграла бы Бруней и с ним в составе.

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«Не согласен! Мы не обыграем Бруней. Ни я, ни Мостовой. Он даже в матче ветеранов не играет. Утрировать можно, но это всё не так», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Напомним, 19 ноября состоялся товарищеский матч между сборными России и Сирии. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0. С конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.