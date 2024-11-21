Родри не знал о получении «Золотого мяча» до вручения награды

Родри признался, что не знал о получении «Золотого мяча» до вручения награды.

© Sports.ru

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании получил приз лучшему футболисту года на церемонии в Париже 28 ноября. До дня церемонии в СМИ появлялась информация о победе вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.