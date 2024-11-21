Анчелотти о «Реале»: «Величайший клуб мира с точки зрения истории и требований. Есть клубы, которые принимают поражение иначе, чем мы»
Карло Анчелотти объяснил, почему считает «Реал» величайшим клубом мира.
«Реал Мадрид» много выигрывал в своей истории и продолжает побеждать, потому что не любит проигрывать или играть вничью. Есть клубы, которые принимают поражение иначе, чем «Реал». Это повышает требования и ответственность к людям, которые работают в этом клубе. Я работал во многих клубах топ-уровня, и «Реал» – величайший в мире с точки зрения истории, организации и требований… Вы понимаете, что самое важное здесь – добиться успеха на спортивном уровне. Работа президента впечатляет, клуб одерживает победы благодаря работе, которую ему удалось выполнить», – заявил главный тренер «cливочных».
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Анчелотти о «Реале»: «Величайший клуб мира с точки зрения истории и требований. Есть клубы, которые принимают поражение иначе, чем мы»