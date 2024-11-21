«Зенит» не собирается продавать Артура и Родригао зимой

«Зенит» не планирует расставаться в зимнее трансферное окно с Артуром и Родригао, сообщает Metaratings.ru.

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Артур перешел в «Зенит» из «Палмейраса» в январе 2024 года за 15 миллионов евро. Контракт футболиста с сине-бело-голубыми действует до 30 июня 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне 26-летний вингер поучаствовал в 16 матчах «Зенита», забил три гола и отдал пять голевых передач, проведя на поле в общей сложности 737 минут. На его счету две желтые карточки.

Родригао перешел в «Зенит» из «Сочи» в июле 2022 года за 3,5 миллиона евро. Контракт футболиста с петербургским клубом действует до 30 июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 4,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 29-летний защитник провел пять матчей за «Зенит» и отметился одним голом, отыграв 361 минуту.