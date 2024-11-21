Нападающий «Зенита» прокомментировал возвращение Глушенкова после травмы

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду прокомментировал возвращение Максима Глушенкова после травмы. Россиянин присоединился с основной группе сине-бело-голубых во время международной паузы на матчи сборных. Глушенков отыграл часть матча с «Фенербахче» (1:2). Луисано отметил важность Максима в команде.

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«Я думаю, что его возвращение — очень важный момент, он один из ключевых игроков команды. Это невероятный футболист с большим количеством талантов и возможностей. Конечно, в тех матчах в начале сезона, которые он провел до того, как получил травму, он принес огромную пользу команде. Все мы рассчитываем, что он принесет еще больше пользы. Повторюсь, возвращение такого значимого игрока для состава конечно же очень важно», — приводит слова Лусиано официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, в ближайшем туре РПЛ «Зенит» встретится с «Оренбургом». На данный момент санкт-петербургский клуб идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата страны.