Экс-игрок ЦСКА раскрыл, от чего будет зависеть исход игры «Спартака» и «Локомотива»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, что может помочь московскому «Спартаку» победить столичный «Локомотив» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Надо взять реванш у «Локомотива», поэтому настрой и игра будут хорошими. Две команды показывают атакующий футбол, значит, мы увидим голы. Если одна команда забьет, значит, вторая раскроется, пойдет открытый футбол, который любят зрители, без центра поля. Но все будет зависеть от исполнителей», — заявил он.

Игра пройдет 23 ноября на «Лукойл Арене», стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В 10-м туре чемпионата России «Локомотив» на своем поле обыграл красно-белых. Игра, которая состоялась 28 сентября, завершилась со счетом 3:1.

В турнирной таблице национального первенства «железнодорожники» идут на третьем месте, набрав 34 балла и на три очка отставая от лидирующего «Краснодара». «Спартак» расположился на пятой позиции, в активе подопечных Деяна Станковича 28 очков.