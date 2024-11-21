Футболист Сирии высказался об ответном матче с Россией на родине

Полузащитник сборной Сирии Мохаммед Осман высказался о возможном товарищеском матче с национальной командой России в его стране.

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– Рассчитываете провести ответный матч с Россией, но уже в Сирии?

– Да, вполне реальная возможность. Федерация футбола Сирии делает многое, чтобы такой матч состоялся. Думаю, это вопрос времени – когда именно эта игра состоится, — сказал Осман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Во вторник, 19 ноября, сборные России и Сирии провели товарищеский матч в Волгограде. Россияне одержали победу со счётом 4:0, отличились Максим Осипенко (дважды), Илья Самошников и Алексей Миранчук.