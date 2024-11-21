Защитник «Зенита» рассказал, как в команде приняли Соболева

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, как в команде приняли нападающего Александра Соболева.

© Спорт день за днем

«Пока Сашу нельзя назвать игроком стартового состава. Результативность в РПЛ его самого тоже не устраивает. Это может немного давить. Его давно приняли, а какие‑то моменты, связанные со встречами на поле за разные команды, давно забыли. Конечно, его подкалывают. Но это же как раз показатель того, что приняли. Кстати, у Саши полный порядок с чувством юмора и самоиронией. А шутки в его адрес и наоборот — это всех в какой‑то степени бодрит», — цитирует Чистякова «Матч ТВ».

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года за 10 миллионов евро. Контракт футболиста с петербургским клубом действует до конца июня 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 7,5 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний нападающий поучаствовал в 12 матчах «Зенита», забил два гола и отдал одну голевую передачу. На его счету одна желтая карточка.

После 15 туров «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 36 очками. Лидирует «Краснодар» с 37 очками.

В следующем матче чемпионата России сине-бело-голубые сыграют в гостях против «Оренбурга». Игра состоится в субботу, 23 ноября. Начало встречи – 12:00 по московскому времени.