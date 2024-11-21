Алексей Миранчук рассказал, где планирует завершить карьеру игрока

Полузащитник «Атланты Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук заявил, что хотел бы закончить карьеру в российском клубе.

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«Когда-то давно думал, что идеально было бы завершить в «Локомотиве». В команде вместе с Антоном [Миранчуком], Димой Бариновым, ребятами, с которыми давно играл, с кем могли бы побороться за чемпионство и кубки. Сейчас пока не думал об этом. Могу наверняка сказать, что хотел бы завершить карьеру в России. Называть клуб не буду, как сложится. Самому даже интересно, где мог бы завершить. Но точно знаю, что где-то в России», — приводит слова Миранчука Metaratings.

Миранчук выступал в Серии А за «Аталанту» и «Торино» с 2020 по 2024 год. Хавбек провёл 100 матчей в чемпионате Италии, в которых отметился 13 забитыми мячами и 18 результативными передачами. С лета 2024 года игрок выступает за американскую «Атланту Юнайтед». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в € 10 млн.