Накануне в Москве произошёл резонансный околофутбольный эпизод. Группа фанатов «Спартака» напала на 16-летнего парня, который болеет за «Динамо», сообщает Baza.

Школьник возвращался домой после матча бело-голубых с медийной командой «Амкал» 17 ноября. Парня, который был одет в толстовку и шарф «Динамо», окружили несколько мужчин. Несколько из них отбирали у него символику бело-голубых, а другие проверили рюкзак на предмет другой клубной атрибутики. В итоге у 16-летнего юноши забрали из рюкзака ещё два шарфа и флаг «Динамо».

После этого нападавшие убежали. Парень рассказал о случившемся отцу, и они вместе написали заявление в полицию.

Правоохранители уже задержали двух подозреваемых — 34-летнего Александра и 18-летнего Игоря. Оба — давние фанаты «Спартака», которые также посетили матч «Динамо» — «Амкал». После игры они решили добыть так называемые «трофеи» — отнять у кого-то символику бело-голубых, чтобы хвастаться этим в «тусовке» красно-белых.

Отмечается, что в отношении Игоря и Александра уже возбуждено уголовное дело. Им грозит до 7 лет тюрьмы по статье «Грабёж».