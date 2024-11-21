Москвичев упрекнул «Зенит» в недоверии к собственным воспитанникам

Вратарь «Зенита» Богдан Москвичёв, который на правах аренды выступает за «Оренбург», обвинил сине-бело-голубых в недоверии к собственным воспитанникам. По его словам, петербургский клуб не даёт шансов доморощенным футболистам. Москвичёв сам является воспитанником «Зенита», однако, так и не получив игровой практики в основной команде, он отправился в аренду. Сейчас Богдан является основным вратарём «Оренбурга».

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