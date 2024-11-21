Нико Уильямс назвал своих кумиров детства

Нико Уильямс: «В детстве был поклонником Роналду, Месси и Неймара – они могут обыграть соперников и извлечь пользу из ничего. Но самый большой кумир – мой старший брат»
Нико Уильямс назвал Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Неймара кумирами детства.
– У тебя дома был образец для подражания в лице брата, но на каких других игроков ты равнялся в детстве и подростковом возрасте?
– Мне всегда нравилось смотреть, как играют другие, и стараться учиться у них. В детстве я был большим поклонником таких игроков, как Криштиану [Роналду], [Лионель] Месси и Неймар. Мне нравятся игроки, которые могут обыграть соперников и извлечь пользу из ничего.
Однако мой старший брат [Иньяки] – мой самый большой кумир. Он мой братишка, у него невероятная карьера, и я надеюсь, что он добьется еще большего, – сказал игрок «Атлетика» и сборной Испании.
Нико Уильямс: «В детстве был поклонником Роналду, Месси и Неймара – они могут обыграть соперников и извлечь пользу из ничего. Но самый большой кумир – мой старший брат»
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