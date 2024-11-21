Александр Глеб: в РПЛ будет борьба за чемпионство

Бывший полузащитник «Барселоны», «Арсенала» и «Крыльев Советов» Александр Глеб высказался о борьбе за чемпионский титул в Российской Премьер-Лиге.

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«Зенит» – лидер российского чемпионата. Он хорошо выступает в РПЛ, но «Краснодар» тоже выдаёт очередной хороший сезон. В любом случае борьба за чемпионство в РПЛ будет. Если «Краснодар» будет идти уверенно и не терять очки, то всё может произойти. Надеюсь, в конце этого сезона РПЛ будет так же интересно, как и в конце прошлого», – приводит слова Глеба Metaratings.

Напомним, после первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», опережающий идущий следом санкт-петербургский «Зенит» на одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив». На четвёртом месте находится «Динамо», на пятом — «Спартак».