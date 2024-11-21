Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку игроку «Торпедо» Владиславу Галкину, которую он получил в матче против «СКА‑Хабаровска», об этом «Матч ТВ» сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

© ФК «Торпедо»

Игра 19‑го тура МЕЛБЕТ‑Первой Лиги между «СКА‑Хабаровском» и «Торпедо» (2:2) состоялась 17 ноября. Галкин и Поярков были удалены на 94‑й минуте матча.

— Что касается игрока «Торпедо» Галкина, было подано заявление об отмене его красной карточки. Мы получили заключение от ЭСК, удален игрок неправильно. Галкину красную карточку мы отменили. Поярков из «СКА‑Хабаровск» за агрессивное поведение получает дисквалификацию на два матча Первой лиги, один из них условно. Испытательный срок — 1 год, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».

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