Тикнизян «наехал» на футбольных экспертов России

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян отреагировал на мнение, что железнодорожники уже выбыли из чемпионской гонки в РПЛ сезона-2024/2025. Он негативно отозвался о российских футбольных экспертах, обвинив их в необъективности. По мнению Наира, такие эксперты «любят переобуваться».

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– В России многие эксперты уже списали «Локомотив» с чемпионской гонки...

– У нас в России эксперты любят переобуваться за кратчайшее время. Меня не интересуют их слова, не считаю их слова объективным. Мы идём от игры к игре. У нас задача проста — следующая игра самая важная, — приводит слова Тикнизяна Metaratings.