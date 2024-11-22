Андрей Аршавин дал совет «Зениту»

Ветеран «Зенита» Андрей Аршавин дал совет санкт-петербургскому клубу. Он порекомендовал не оглядываться на соперников в Российской Премьер-Лиге. Нужно отталкиваться от своих ресурсов и выигрывать как можно больше матчей. Сейчас «Зенит» идёт на втором месте в РПЛ.

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«Зениту» сейчас не надо оглядываться на других, это сильная команда. Нужно по максимуму использовать свои игровые ресурсы и постараться победить», — приводит слова Андрея Аршавина интернет-портал «Спорт День за Днем».

Санкт-петербургский «Зенит» является 10-кратным чемпионом России по футболу. Также сине-бело-голубые один раз выигрывали чемпионат СССР. В четверг, 21 ноября, клуб отпраздновал 40-летний юбилей со дня первого чемпионства.