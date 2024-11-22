Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски назвал двух самых сложных соперников в своей карьере.

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«Против кого было труднее всего играть? Серхио Рамос и Компани», — сказал Левандовски в видео на YouTube-канале Рио Фердинанда.

В нынешнем сезоне польский футболист принял участие в 17 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

«Барселона» располагается на первой строчке турнирной таблицы испанской Примеры, в активе команды 33 очка по итогам 13 туров.