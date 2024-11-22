Греческий журналист объяснил, почему Чалов не забивает за ПАОК

Греческий журналист объяснил, почему Фёдор Чалов не забивает за ПАОК
Журналист греческого издания Metrosport Костас Петротос объяснил, почему российский нападающий Фёдор Чалов не забивает за ПАОК.
«От Чалова были огромные ожидания. Потому что у него очень громкое имя в российском футболе. Однако с первых дней он чувствовал давление — как в России, так и в Греции. И очень хотел сразу забить несколько голов. Но футбол в Греции отличается от российского. У него не получился старт мечты, Фёдор не реализовал несколько хороших возможностей и, полагаю, потерял уверенность. Плюс не надо забывать, что у ПАОКа четыре нападающих. И довольно высокая конкуренция. Визуально кажется, что он действительно стал испытывать небольшой стресс. У него слишком много целей в голове. Если бы он забил уже несколько голов, то менталитет и психология уже были бы другими. Плюс ему не хватает удачи. Не хватает простых моментов, когда у нападающего включается инстинкт. Надеюсь, после того как придут голы, негативная энергия трансформируется в положительную. И мы увидим другого Чалова», — сказал Петротос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
Чемпионат.com: главные новости