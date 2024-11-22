Родри о возможном предложении от «Реала»: «Когда лучший и самый успешный клуб в истории звонит тебе – это большая честь. Стоит обратить внимание»
Родри высказался о возможном предложении о переходе в «Реал».
В программе El Larguero в эфире Cadena SER 28-летнему хавбеку «Манчестер Сити» задали вопрос о гипотетической ситуации, в которой он получил бы предложение от мадридского клуба.
«Очевидно, что когда тебе звонит «Реал», лучший и самый успешный клуб в истории – это большая честь. В таком случае, всегда стоит обратить внимание», – сказал Родри.
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